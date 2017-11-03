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    Трамп продлил турне по Азии, чтобы принять участие в саммите АТЭС

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что решил на день продлить свое азиатское турне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ожидается, что он примет участие в Восточноазиатском саммите на Филиппинах.

    "Мы добавили один день на Филиппинах. У нас будет большая конференция… И я думаю, мы добьемся большого прогресса. Мы будем говорить о торговле, о КНДР", - сказал Трамп журналистам из своего пула перед вылетом из Вашингтона.

    Восточноазиатский саммит пройдет в Маниле 13-14 ноября.

    Во время своего азиатского турне Трамп также посетит Японию, Южную Корею, Китай и Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС.

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