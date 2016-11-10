Трамп прилетел в Вашингтон, где вскоре встретится с Обамой

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Самолет республиканца Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, прибыл в Вашингтон, где в четверг пройдет встреча с действующим президентом Бараком Обамой.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, накануне Обама сообщил, что пригласил победившего в президентской гонке Трампа в Белый дом, чтобы обсудить вопросы передачи власти.

В четверг утром Трамп вылетел из Нью-Йорка, где находился его предвыборный штаб. Как передает Fox News, на взлетно-посадочной полосе его самолет приветствовали "салютом" из водометов пожарные машины.