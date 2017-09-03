Трамп прибыл в пострадавшую от урагана Луизиану

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Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в рамках своей поездки по американским штатам, пострадавшим от урагана, прибыл в Луизиану.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Его также сопровождает первая леди Меланья Трамп и несколько министров. Планируется, что президент проведет встречу с сотрудниками служб реагирования, которые участвовали в ликвидации последствий урагана.

Ранее Трамп побывал в Хьюстоне, штат Техас, и передал еду и необходимые вещи для пострадавших от природного катаклизма. Он также пообещал "восстанавливать и возрождать" пострадавший от "Харви" Техас.