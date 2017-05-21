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    Трамп предложил исламским странам возглавить борьбу с радикализмом

    Его речь транслировали американские телеканалы© Reuters

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предложил странам с большинством мусульманского населения возглавить борьбу с радикализмом.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал выступая с речью о борьбе с терроризмом на саммите с лидерами арабских и ряда стран в Эр-Рияде.

    "Страны с большинством мусульманского населения должны возглавить борьбу с радикализмом", — сказал Трамп.

    Речь Трампа транслировали американские телеканалы.

    На встрече присутствуют главы арабских государств и других стран с преимущественно мусульманским населением, а также ряда постсоветских республик, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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