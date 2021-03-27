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Трамп поиронизировал над прокурором, расследовавшим дело о слежке за его штабом

Трамп поиронизировал над прокурором, расследовавшим дело о слежке за его штабом Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году
Другие страны
27 марта 2021 г. 07:33
Трамп поиронизировал над прокурором, расследовавшим дело о слежке за его штабом
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп саркастически поинтересовался, как идет расследование слежки за его предвыборным штабом в 2016 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, расследование этой операции вел спецпрокурор Джон Дарем.

"Где Дарем? Он еще живет и дышит? Будет ли когда-либо доклад Дарема?" — пишет Трамп.

Ранее прокурор округа Коннектикут (штат США) Джон Дарем, расследовавший обстоятельства слежки спецслужб за штабом республиканца Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, ушел в отставку.

До этого стало известно, что Дарем расширяет свою команду по расследованию истоков "российского дела".

С мая 2019 года Дарем по поручению действовавшего на тот момент генпрокурора США Уильяма Барра осуществляет проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом бывшего президента Дональда Трампа из-за его якобы связи с Россией.

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