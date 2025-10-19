Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе Газа
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 18:57
США не будут направлять военных в сектор Газа.
Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Наших военных не будет там, для этого нет причин", - сказал он.
Последние новости
19:30
Армия Израиля заявила о новой серии ударов по ГазеДругие страны
19:24
Фото
В Баку прошла церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантовФутбол
19:08
Посольство Израиля в Азербайджане: Газа должна быть демилитаризованаДругие страны
18:57
Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе ГазаДругие страны
18:37
Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войнуДругие страны
18:30
В Грузии задержаны 14 участников вчерашнего митинга в ТбилисиВ регионе
18:28
Фото
В Париже состоялся концерт памяти Узеира ГаджибейлиВнешняя политика
18:08
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл "Зиря"Футбол
17:55