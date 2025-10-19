Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе Газа

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 18:57
    Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе Газа

    США не будут направлять военных в сектор Газа.

    Как передает Report, об этом глава вашингтонской администрации Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    "Наших военных не будет там, для этого нет причин", - сказал он.

    США сектор Газа
    Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildirib

