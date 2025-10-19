Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildirib
- 19 oktyabr, 2025
- 19:27
ABŞ Qəzza sektoruna hərbçilər göndərməyəcək.
"Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ lideri Donald Tramp "Fox News" televiziya kanalına müsahibəsində deyib.
"Bizim hərbçilər orada olmayacaq, bunun üçün heç bir səbəb yoxdur", - deyə o bildirib.
