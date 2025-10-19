Tramp ABŞ-nin Qəzza sektoruna hərbçi göndərməyəcəyini bildirib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    ABŞ Qəzza sektoruna hərbçilər göndərməyəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ lideri Donald Tramp "Fox News" televiziya kanalına müsahibəsində deyib.

    "Bizim hərbçilər orada olmayacaq, bunun üçün heç bir səbəb yoxdur", - deyə o bildirib.

    Трамп подтвердил, что военных США не будет в секторе Газа

