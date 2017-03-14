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    Трамп отдаст годовую зарплату на благотворительность

    Зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер. 

    Зарплата  президента США  составляет 400 тыс. долларов в год.

    По словам Спайсера, Трамп хочет, чтобы выбрать, на какие именно цели пойдут эти деньги, ему помогли журналисты из пула Белого дома, которых он обычно резко критикует.

    В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что не планирует получать зарплату - за исключением установленного законом минимума в 1 доллар.

    Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.

    В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Дональда Трампа оценено в 3,7 млрд долларов.

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