Трамп отдаст годовую зарплату на благотворительность

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп пожертвует всю свою зарплату за год на благотворительность. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Зарплата президента США составляет 400 тыс. долларов в год.

По словам Спайсера, Трамп хочет, чтобы выбрать, на какие именно цели пойдут эти деньги, ему помогли журналисты из пула Белого дома, которых он обычно резко критикует.

В ходе своей избирательной кампании Трамп говорил, что не планирует получать зарплату - за исключением установленного законом минимума в 1 доллар.

Ранее его критиковали за то, что он практически ничего не жертвовал на благотворительность в ходе своей многолетней карьеры в бизнесе.

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Дональда Трампа оценено в 3,7 млрд долларов.