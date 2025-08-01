О нас

Трамп объявил о введении 15-процентных пошлин на товары из Турции

Трамп объявил о введении 15-процентных пошлин на товары из Турции Президент США Дональд Трамп утвердил 15%-ные пошлины на товары из Турции.
Другие страны
1 августа 2025 г. 04:40
Трамп объявил о введении 15-процентных пошлин на товары из Турции

Президент США Дональд Трамп утвердил 15%-ные пошлины на товары из Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.

Среди стран, к которым США применили тарифы, значатся Япония, Индонезия, Великобритания, Афганистан, Алжир, Бразилия, Исландия, Пакистан, Сирия, Израиль, Ирак, Казахстан, Молдова, Норвегия, Новая Зеландия, Сербия, Швейцария, Венесуэла, Вьетнам, Индия и другие страны.

Согласно документу, базовая ставка составляет 10%, а максимальная — 41.

При этом, приводит Reuters слова высокопоставленного американского чиновника, если у США профицит в торговле со страной, то ставка в ее отношении составит 10%, для стран с малым дефицитом тарифная ставка составляет 15%.

Однако, в отношении определенных стран, в том числе Канады, Бразилии и Индии, действуют иные ставки. Так, если в документе пошлины для Бразилии указаны в размере 10%, это всего лишь так называемая "взаимная ставка".

"Взаимные ставки суммируются [с ранее введенными]. Честно говоря, они упомянуты там по юридико-техническим причинам, поскольку в распоряжении по IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - International Emergency Economic Powers Act -, принятый в США в 1977 году - ред.) тарифы для Бразилии составляли 40%, а действующая взаимная ставка — 10%, так что они суммируются, и для Бразилии это составляет 50%", - отметил чиновник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp Türkiyəyə 15 %-lik rüsumları təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi