Трамп объявил о введении 15-процентных пошлин на товары из Турции

Президент США Дональд Трамп утвердил 15%-ные пошлины на товары из Турции.

Президент США Дональд Трамп утвердил 15%-ные пошлины на товары из Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.

Среди стран, к которым США применили тарифы, значатся Япония, Индонезия, Великобритания, Афганистан, Алжир, Бразилия, Исландия, Пакистан, Сирия, Израиль, Ирак, Казахстан, Молдова, Норвегия, Новая Зеландия, Сербия, Швейцария, Венесуэла, Вьетнам, Индия и другие страны.

Согласно документу, базовая ставка составляет 10%, а максимальная — 41.

При этом, приводит Reuters слова высокопоставленного американского чиновника, если у США профицит в торговле со страной, то ставка в ее отношении составит 10%, для стран с малым дефицитом тарифная ставка составляет 15%.

Однако, в отношении определенных стран, в том числе Канады, Бразилии и Индии, действуют иные ставки. Так, если в документе пошлины для Бразилии указаны в размере 10%, это всего лишь так называемая "взаимная ставка".

"Взаимные ставки суммируются [с ранее введенными]. Честно говоря, они упомянуты там по юридико-техническим причинам, поскольку в распоряжении по IEEPA (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - International Emergency Economic Powers Act -, принятый в США в 1977 году - ред.) тарифы для Бразилии составляли 40%, а действующая взаимная ставка — 10%, так что они суммируются, и для Бразилии это составляет 50%", - отметил чиновник.