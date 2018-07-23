Трамп обвинил Обаму во лжи

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника на посту Барака Обаму, обвинив его во лжи.

Как передает Report, об этом Трамп написал в Твиттере.

Действующий президент США обратил внимание на то, что Обама знал о "вмешательстве" России в президентские выборы в США 2016 года.

"Почему он ничего не сделал с этим? Почему не сказал нашему (предвыборному) штабу? Потому что все это одна большая ложь, и он думал, что жуликоватая Хиллари (Хиллари Клинтон, экс-госсекретарь США и соперница Трампа на выборах -ред) должна была выиграть!" - подчеркнул Трамп.