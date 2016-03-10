Трамп обещает за 15 минут вернуть в США 2,5 трлн. долларов капитала компаний

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США и фаворит избирательной кампании среди республиканцев Дональд Трамп обещает в случае своей победы в кратчайшие сроки вернуть в страну капитал американских компаний, который был выведен за рубеж из-за высоких налогов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Прежде всего, мы должны сохранить компании в этой стране (в США). Очень многие (компании) уходят, и я думаю, что все гораздо хуже, чем сообщают… Они уходят по ряду причин, в том числе из-за высоких налогов – мы страна с самым высоким налогообложением в мире", - заявил Трамп в эфире телеканала CNBC.

По оценке политика, общий размер капитала, который был выведен из страны таким образом, составляет пять триллионов долларов при общепризнанной цифре в 2,5 триллиона. Затягивание в решении этого вопроса он увязал с "отсутствием лидерства" у демократов и республиканцев, которое появится в случае его избрания президентом США.

"Демократы и республиканцы согласны, все согласны, что этот вопрос можно решить за три года. Я могу решить его за 15 минут, собрав совещание", - заверил Трамп.