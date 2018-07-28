Трамп объявил режим ЧС в штате Калифорния

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Американский лидер Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния из-за бушующих в регионе лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщает РТ.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о режиме чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в связи с чрезвычайными условиями из-за лесных пожаров", — говорится в документе.

Ранее сообщалось о десятках тысяч эвакуированных из-за лесных пожаров, которые начались 23 июля.

Также стало известно о гибели двух сотрудников пожарной охраны США в ходе мероприятий по ликвидации возгораний в регионе.