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    Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за пожаров

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в Калифорнии для предоставления федеральной финансовой помощи в борьбе с бушующими в штате природными пожарами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

    "Сегодня президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился о предоставлении дополнительной федеральной помощи для борьбы с начавшимися 4 декабря природными пожарами", - сообщила пресс-служба.

    Распоряжением президента координация действий по ликвидации пожаров передается в Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

    По последним данным, в Калифорнии огнем охвачены около 640 квадратных километров. В тушении природных пожаров на юге Калифорнии заняты более 5,5 тысяч пожарных. В связи со стихией эвакуированы более 190 тысяч человек.

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