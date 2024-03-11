Трамп: Не позволю другим странам отказаться от доллара

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США не позволит другим странам отказаться от американского доллара на фоне желания ряда государств пойти по пути дедолларизации.

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США не позволит другим странам отказаться от американского доллара на фоне желания ряда государств пойти по пути дедолларизации.

Как сообщает Report, об этом Трамп заявил в эфире телеканала CNBC.

"Я не позволю странам отказаться от доллара", - сказал он.

По словам политика, если Вашингтон "потеряет этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны" и станет ударом по США.

США не могут позволить себе, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара, добавил бывший президент.