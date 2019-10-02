​Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

Президент США Дональд Трамп во вторник назвал переворотом запуск в Конгрессе процедуры импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, "по мере того, как я узнаю все больше и больше с каждым днем, я прихожу к выводу, что происходящее - это не импичмент, а переворот, предназначенный для того, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку (к конституции), религию, вооруженные силы, стену на границе (с Мексикой) и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки", - написал он на своей странице в Twitter.