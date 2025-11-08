Трамп назвал нынешнюю систему здравоохранения в США "худшей в мире"

Президент США Дональд Трамп в субботу предложил возможный компромисс на фоне шатдауна, призвав республиканцев перенаправить федеральные средства, которые в настоящее время идут страховым компаниям в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), непосредственно гражданам.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Я рекомендую сенаторам-республиканцам, чтобы сотни миллиардов долларов, которые в настоящее время отправляются "паразитирующим" страховым компаниям для сохранения плохого здравоохранения, предоставляемого по Obamacare, были направлены напрямую людям, чтобы они могли приобретать для себя гораздо лучшее медицинское обслуживание и при этом у них оставались деньги", - говорится в публикации. Он также назвал действующую систему здравоохранения в США "худшей в мире".

Западные СМИ отмечают, что комментарии Трампа в соцсетях появились всего за несколько часов до того, как Сенат США должен будет вновь собраться, после отклонения в пятницу законопроекта, который должен был возобновить выплаты сотням тысяч федеральных работников во время самой продолжительной приостановки работы правительства в истории США.

Законодатели по-прежнему не пришли к согласию относительно порядка возобновления работы правительства. Демократы настаивают на включении в закон о финансировании субсидий на здравоохранение, которые к концу года перестанут действовать для 24 миллионов американцев, тогда как республиканцы утверждают, что сначала Конгресс должен принять закон о финансировании без дополнительных условий и лишь после этого открывать работу правительства и решать другие вопросы.