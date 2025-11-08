Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Трамп назвал нынешнюю систему здравоохранения в США "худшей в мире"

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 19:44
    Трамп назвал нынешнюю систему здравоохранения в США худшей в мире

    Президент США Дональд Трамп в субботу предложил возможный компромисс на фоне шатдауна, призвав республиканцев перенаправить федеральные средства, которые в настоящее время идут страховым компаниям в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (Obamacare), непосредственно гражданам.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

    "Я рекомендую сенаторам-республиканцам, чтобы сотни миллиардов долларов, которые в настоящее время отправляются "паразитирующим" страховым компаниям для сохранения плохого здравоохранения, предоставляемого по Obamacare, были направлены напрямую людям, чтобы они могли приобретать для себя гораздо лучшее медицинское обслуживание и при этом у них оставались деньги", - говорится в публикации. Он также назвал действующую систему здравоохранения в США "худшей в мире".

    Западные СМИ отмечают, что комментарии Трампа в соцсетях появились всего за несколько часов до того, как Сенат США должен будет вновь собраться, после отклонения в пятницу законопроекта, который должен был возобновить выплаты сотням тысяч федеральных работников во время самой продолжительной приостановки работы правительства в истории США.

    Законодатели по-прежнему не пришли к согласию относительно порядка возобновления работы правительства. Демократы настаивают на включении в закон о финансировании субсидий на здравоохранение, которые к концу года перестанут действовать для 24 миллионов американцев, тогда как республиканцы утверждают, что сначала Конгресс должен принять закон о финансировании без дополнительных условий и лишь после этого открывать работу правительства и решать другие вопросы.

    Дональд Трамп США шатдаун здравоохранение Obamacare

    Последние новости

    20:28
    Фото

    На военном параде в Баку продемонстрировано современное вооружение Азербайджанской армии - СПИСОК

    Армия
    20:24
    Фото

    В Ханкенди состоялся салют в честь Дня Победы - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    20:22

    Азербайджанский пловец взял бронзу 6-й Исламиады в Саудовской Аравии

    Индивидуальные
    20:20
    Фото

    Азербайджанцы в США отметили День Победы восхождением в горы Колорадо

    Диаспора
    20:16

    ФРГ планирует пересмотреть свою торговую политику в отношении Китая

    Другие страны
    20:06
    Фото

    Азербайджанские дзюдоисты взяли бронзу на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:05

    В Португалии отметили День Победы Азербайджана

    Диаспора
    20:03

    Германия планирует закупить военную технику на $3,5 млрд

    Другие страны
    19:52
    Видео

    На параде в Баку также прошла колонна спецподразделения Qartal СГБ Азербайджана

    Армия
    Лента новостей