Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назвал Иран "главным спонсором терроризма" и обвинил его в "поддержке террористических группировок", в частности, движений "Хезболлах" и ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Иранский режим является главным в мире государством, спонсирующим терроризм. Его действия позволяют "Хезболлах", ХАМАС и другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей", — говорится в заявлении Трампа.

По словам американского лидера, Иран "финансировал, вооружил и подготовил свыше 100 тысяч боевиков, чтобы распространять разрушения по всему Ближнему Востоку".