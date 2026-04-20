Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с Ираном

    Трамп: Израиль не подталкивал США к войне с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль не оказывал влияния на решение Вашингтона начать военную операцию против Ирана.

    Как передает Report, об этом он заявил в Truth Social.

    "Израиль никогда не уговаривал меня начать войну с Ираном - это сделали последствия 7 октября [2023 года - атака ХАМАС на Израиль], а также мое давнее убеждение, что ИРАН НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ", - написал он.

    Трамп также резко раскритиковал СМИ, заявив, что значительная часть публикуемой информации, в том числе различные соцопросы, является недостоверной. Он утверждает, что "90% того, что они говорят - это ложь и вымысел", а сами опросы, по его мнению, являются подтасованными "так же как были подтасованы президентские выборы 2020 года".

    "Как и в случае с результатами в Венесуэле, о которых СМИ не любят говорить, результаты в Иране будут поразительными - и если новые лидеры Ирана окажутся умными, у страны может быть великое и процветающее будущее!", - добавил он.

    Tramp: İsrail ABŞ-ni İranla müharibəyə sövq etməyib
    Trump claims Israel never 'talked' him into launching war on Iran

