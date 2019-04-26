​Трамп и Абэ обсудят 26 апреля развитие событий вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу обсудят в Белом доме события вокруг КНДР, а также координацию шагов с Республикой Корея.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель американской администрации в ходе телефонного брифинга для журналистов.

"Это важная возможность для лидеров, чтобы обменяться мнениями вокруг ситуации в КНДР, а также скоординировать усилия. Дальнейшая координация этих усилий, конечно, будет проходить с союзниками и партнерами США, в частности с Республикой Корея, чтобы достичь проверяемой и окончательной денуклеаризации Северной Кореи", - заявил он.

Трамп затем отправится с визитом в Японию и станет первым иностранным лидером, который встретится с новым императором. Император Японии Нарухито взойдет на престол 1 мая после отречения его отца Акихито. Поскольку речь идет о государственном визите, Трамп будет удостоен аудиенции у императорской четы Японии.