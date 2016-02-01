Toyota на неделю остановит производство в Японии

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Автоконцерн Toyota на неделю приостанавливает работу всех своих заводов в Японии из-за недостатка деталей, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

В январе на одном из сталелитейных заводов-поставщиков произошел взрыв. По сообщению компании, деталей для бесперебойного производства хватит лишь до следующей субботы.

Компания планирует вновь запустить производство 15 февраля, после того как удастся найти замену вышедшей из строя производственной линии.

Как сообщается, это не скажется на выпуске автомобилей автоконцерна в других странах.