Тони Блэр заявил о готовности нести ответственность за ошибки в Ираке

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил, что готов нести всю ответственность за ошибки, связанные с вторжением страны в Ирак в 2003 году, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

"Я несу полную ответственность за любые без исключений ошибки, без всяких оправданий. Я выражаю глубочайшее сожаление в связи с жертвами (операции в Ираке) и выражаю поддержку нашим вооруженным силам", — говорится в заявлении Блэра, опубликованном после обнародования результатов расследования британского участия в иракской военной кампании.