Томас Баррак: США не могут принуждать Израиль к каким-либо действиям в конфликте с Ливаном

Томас Баррак: США не могут принуждать Израиль к каким-либо действиям в конфликте с Ливаном

В конфликте между Ливаном и Израилем США не могут принуждать израильскую сторону к каким-либо действиям.

Как передает Report, об этом сообщил специальный посланник США Томас Баррак на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

"США не имеют права пытаться принуждать Израиль к каким-либо действиям. Америка может лишь влиять на ситуацию. Мы не собираемся больше вводить войска в регионы, где существуют конфликты", - сказал он на пресс-конференции в Бейруте.



Баррак также заявил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении региональной стабильности, и Ливан является ее частью.

Ранее посланник США встречался с президентом Ливана Джозефом Ауном.