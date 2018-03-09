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    Толпы буддистов разгромили мусульманские кварталы в Шри-Ланке

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Шри-Ланке толпы буддистов ворвались в мусульманские кварталы, громя магазины и рестораны, поджигая дома, несмотря на комендантский час, чрезвычайное положение и интенсивное развертывание сил безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает AP.

    В маленьком городке Паллекеле толпа игнорировала комендантский час и сожгла четыре дома.

    Многие жители пригорода Канди также стали жертвами нападений с начала этой недели.

    Улицы большинства городов были пусты, за исключением полиции и солдат.

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