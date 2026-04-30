Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Токаев: Астана и Токио начали подготовку к саммиту "Центральная Азия - Япония"

    Другие страны
    • 30 апреля, 2026
    • 12:35
    Токаев: Астана и Токио начали подготовку к саммиту Центральная Азия - Япония

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя парламентской лиги дружбы Японии с Казахстаном Ясутоши Нишимуру.

    Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи президент поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением и отметил важность развития межпарламентских связей. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии, и акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его официального визита в Токио.

    Глава государства сообщил, что следующий саммит в формате "Центральная Азия - Япония" пройдет в Астане, и подготовка к нему уже началась.

    Нишимура со своей стороны подтвердил готовность японского парламента к дальнейшему расширению сотрудничества с Казахстаном.

    Касым-Жомарт Токаев Ясутоши Нишимуру Япония Центральная Азия Казахстан Экономическое сотрудничество
    Tokayev: Astana və Tokio "Mərkəzi Asiya - Yaponiya" sammitinə hazırlığa başlayıb
    Tokayev: Astana and Tokyo begin preparations for Central Asia–Japan summit

    Последние новости

    01:48

    Захид Орудж: В Европарламенте потребовали бы оправдать и тех, кого судили в Нюрнберге

    Внутренняя политика
    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    Лента новостей