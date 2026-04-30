Токаев: Астана и Токио начали подготовку к саммиту "Центральная Азия - Япония"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя парламентской лиги дружбы Японии с Казахстаном Ясутоши Нишимуру.

Как передает Казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, в ходе встречи президент поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением и отметил важность развития межпарламентских связей. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Япония является одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии, и акцентировал внимание на реализации договоренностей, достигнутых по итогам его официального визита в Токио.

Глава государства сообщил, что следующий саммит в формате "Центральная Азия - Япония" пройдет в Астане, и подготовка к нему уже началась.

Нишимура со своей стороны подтвердил готовность японского парламента к дальнейшему расширению сотрудничества с Казахстаном.