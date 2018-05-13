Террористы, устроившие взрывы в Индонезии, использовали в качестве смертников детей

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Террористы, устроившие серию взрывов у трех христианских церквей в индонезийском городе Сурабая, использовали в качестве смертников детей. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Джоко Видодо.

По последним данным, число погибших в результате взрывов у христианских церквей во втором по величине городе Индонезии достигло 11, более 40 человек получили ранения.

Как ранее сообщил журналистам официальный представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто, "за нападением стоит местная террористическая группировка". Он также не исключил, что теракты связаны с недавними беспорядками в специальной тюрьме в городе Депок (провинция Западная Ява), предназначенной для содержания подозреваемых и обвиненных в совершении террористических атак. В этой тюрьме несколько дней назад вспыхнул бунт заключенных.