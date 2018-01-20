Террористы открыли огонь по мирным жителям, не выступившим против Турции, 25 человек погибли

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В результате огня, открытого YPG - одного из сирийских крыльев террористической группировки РПК - по гражданским лицам, не примкнувшим к акциям против Турции, погибли 25 мирных жителей.

Как сообщает Report со ссылкой на Sabah, инцидент произошел в находящемся под контролем террористов и военных инструкторов США регионе Манбидж.

Они посредством оружия заставляют население выйти на площадь города.

После распространения информации о проведении Турцией антитеррористической операции в сирийском регионе Африн, террористы с целью создания живого щита вывезли мирных жителей на грузовых автомобилях на границу. Многие из них подростки 12-14 лет и 70-летние женщины и мужчины.