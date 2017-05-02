 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Террористы атаковали лагерь талибов в Афганистане: 31 убитый

    В результате боя был убит 21 талиб и семь террористов ДЕАШ

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Боевики террористической организации ДЕАШ атаковали лагерь бойцов движения «Талибан» в районе Чапархар провинции Нангархар на востоке Афганистана.

    Как передает Report, представитель администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогъяни сообщил агентству «Анадолу», в результате боя был убит 21 талиб и семь террористов ДЕАШ.

    Кроме того, погибли трое мирных граждан, пятеро получили ранение.

    В результате столкновения, произошедшего четыре дня назад в районе Дерзаб северной провинции Джаузджан, были убиты 76 талибов и 15 террористов ДЕАШ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi