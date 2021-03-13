Теракт в Афганистане, множество погибших и раненых

В результате взрыва заминированного автомобиля в афганском городе Герат погибли восемь человек и около 50 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
По словам пресс-секретаря Управления общественного здравоохранения Герата Мохаммада Рафика Ширзая, среди погибших двое детей, кроме того, ранения получили трое несовершеннолетних.
Все пострадавшие доставлены в больницы, шестеро раненых находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что более 20 домов пострадали в результате взрыва.