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Теракт в Афганистане, множество погибших и раненых

Теракт в Афганистане, множество погибших и раненых В результате взрыва заминированного автомобиля в афганском городе Герат погибли восемь человек и около 50 получили ранения
Другие страны
13 марта 2021 г. 07:54
Теракт в Афганистане, множество погибших и раненых

В результате взрыва заминированного автомобиля в афганском городе Герат погибли восемь человек и около 50 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Pajhwok Afghan News.

По словам пресс-секретаря Управления общественного здравоохранения Герата Мохаммада Рафика Ширзая, среди погибших двое детей, кроме того, ранения получили трое несовершеннолетних.

Все пострадавшие доставлены в больницы, шестеро раненых находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что более 20 домов пострадали в результате взрыва.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayış zamanı azı 8 nəfər ölüb, 50 nəfər yaralanıb

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