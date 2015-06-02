Тегеран не согласен с назначением спецдокладчика ООН в ИРИ

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Назначение спецдокладчика ООН по правам человека в Иране является инструментом давления на Тегеран". Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель генерального секретаря Высшего совета по правам человека Ирана Казем Гариб-Абади.

"Одна из основных сложностей, которая сейчас связана с темой прав человека, - это то, что ее используют как инструмент давления на разные страны. Другой сложностью является то, что к этой теме относятся с двойными стандартами. Так, если в какой-то стране будут зафиксированы нарушения прав человека, но при этом она является союзником крупных держав, то эти государства закрывают глаза на подобные злоупотребления", - заявил Гариб-Абади в интервью РИА Новости.

По его словам, "создается такое мнение", что "все, что говорят о нарушении прав человека в Иране, делается для того, чтобы использовать эту тему как политический инструмент давления".

"Назначение специального докладчика Совета ООН по вопросу соблюдения прав человека в Иране (Ахмеда Шахида - ред.) - это тоже нарушение закона. Почему против такого режима, как в Иране, который уважает и поддерживает права человека в стране, они назначают такого спецдокладчика? Это тоже инструмент давления на нас", - сказал Гариб-Абади.