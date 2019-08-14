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Тайфун Кроса движется в сторону Японии

Тайфун Кроса движется в сторону Японии

170 международных и 228 внутренних авиарейсов были отменены в Японии в связи с приближением тайфуна Кроса, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время тайфун расположен в 190 километрах к востоку от острова Танэгасима. Он может обрушиться на остров Кусю в ночь на четверг, 15 августа.

Кроса движется со скоростью 20 км/ч. По словам метеорологов, тайфун станет причиной ливневых дождей и штормовых ветров. Также существует высокая вероятность подтоплений и схода горных и песчаных пород.

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