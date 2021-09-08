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Талибы запретили проведение акций протеста в Афганистане

Талибы запретили проведение акций протеста в Афганистане Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение любых демонстраций в стране, в частности акций протеста, без согласования с ним.
Другие страны
8 сентября 2021 г. 23:01
Талибы запретили проведение акций протеста в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение любых демонстраций в стране, в частности акций протеста, без согласования с ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение МВД "Исламского эмирата Афганистан" опубликовано в среду в одном из Telegram-каналов радикалов.

"В последние дни в Кабуле и в других провинциях прошли массовые демонстрации, нарушающие безопасность и покой мирных жителей. Все подобные акции должны носить законный характер и согласовываться с министерством юстиции и другими органами... О целях мероприятия, лозунгах и иных деталях необходимо уведомлять соответствующие властные структуры не позднее чем за 24 часа", - подчеркивается в тексте. В нем также отмечается, что "нарушители указанных предписаний будут нести серьезное наказание".

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanda etiraz aksiyalarını qadağan edib

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