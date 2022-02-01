Талибы призвали ВОЗ предоставить тесты для выявления "омикрон"-штамма

Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" на должность заместителя председателя временного правительства, обратился к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пре

Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" на должность заместителя председателя временного правительства, обратился к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой предоставить тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря запрещенного движения Инамулла Самангани.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой из-за отсутствия необходимых медикаментов, нехватки специалистов, а также достаточного количества финансовых ресурсов.

По последним данным ВОЗ, в стране с населением около 39 млн человек выявлено 162 140 случаев заражения коронавирусом, 7 409 инфицированных умерли. Однако мониторинг распространения инфекции в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.