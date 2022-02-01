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Талибы призвали ВОЗ предоставить тесты для выявления "омикрон"-штамма

Талибы призвали ВОЗ предоставить тесты для выявления "омикрон"-штамма Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" на должность заместителя председателя временного правительства, обратился к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пре
Другие страны
1 февраля 2022 г. 16:00
Талибы призвали ВОЗ предоставить тесты для выявления омикрон-штамма

Абдул Салам Ханафи, который был назначен захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" на должность заместителя председателя временного правительства, обратился к представителям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой предоставить тест-системы для выявления штамма коронавируса "омикрон".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря запрещенного движения Инамулла Самангани.

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой из-за отсутствия необходимых медикаментов, нехватки специалистов, а также достаточного количества финансовых ресурсов.

По последним данным ВОЗ, в стране с населением около 39 млн человек выявлено 162 140 случаев заражения коронавирусом, 7 409 инфицированных умерли. Однако мониторинг распространения инфекции в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует.

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Версия на азербайджанском языке “Taliban” ÜST-dən “Omikron” ştamı üçün testlər istəyib
Версия на английском языке Taliban urges WHO to provide test kits for omicron strain

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