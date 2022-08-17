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"Талибан" захватил часть оставленного США оборудования в Афганистане

"Талибан" захватил часть оставленного США оборудования в Афганистане США оставили в Афганистане военного оборудования на 7,12 млрд долларов, большинство из которого захватил "Талибан".
Другие страны
17 августа 2022 г. 02:38
Талибан захватил часть оставленного США оборудования в Афганистане

США оставили в Афганистане военного оборудования на 7,12 млрд долларов, большинство из которого захватил "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщил офис генерального инспектора США.

"Минобороны оценивает, что профинансированного США оборудования, находившегося в распоряжении правительства Афганистана, было оставлено на 7,12 миллиарда долларов, большинство в последующем перешло под контроль "Талибана", - говорится в отчете.

Среди оставленного оборудования - военные самолеты, автомобили и оружие, отмечается в отчете.

Ранее Newsweek писало, что согласно отчету за 2020 год, США выделили не менее 134 млрд долларов на поддержку афганского правительства, однако управление специального генинспектора по реконструкции Афганистана обнаружило, что около 19 млрд из примерно 63 млрд долларов помощи были потеряны из-за коррупции и злоупотребления.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban” ABŞ-ın Əfqanıstanda qoyduğu texnikanın bir hissəsini ələ keçirib

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