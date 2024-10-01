Тайвань отменяет сотни авиарейсов из-за приближающегося тайфуна "Кратон"

Управление гражданской авиации Тайваня решило отменить все 234 внутренних рейса, запланированных на среду, из-за приближения тайфуна "Кратон".

Управление гражданской авиации Тайваня решило отменить все 234 внутренних рейса, запланированных на среду, из-за приближения тайфуна "Кратон".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

Отмечается, что международные рейсы, а также вылеты в материковый Китай будут выполняться с задержками в зависимости от фактических погодных условий. Отменено только 12 подобных рейсов в такие города, как Бангкок, Гонконг, Дананг, Инчхон, Макао, Осака, Токио, Фукуока и Шанхай.

Напомним, что в понедельник из-за приближения тайфуна на Тайване было отменено еще 22 внутренних рейса.

Тропический шторм "Кратон" образовался возле Филиппин 28 сентября, а 29 сентября усилился до тайфуна. Тайвань из-за приближения непогоды в понедельник объявил штормовое предупреждение. Ожидается, что "Кратон" обрушится на юго-западное побережье острова во второй половине дня в среду и может стать самым мощным тайфуном в этой части Тайваня за почти 60 лет.