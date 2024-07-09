Тайвань обнаружил приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК
Тайвань обнаружил приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАКТайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как передает Report, об этом говорится в публикации военного ведомства острова в соцсети X.
"Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК", - говорится в заявлении.
В ведомстве утверждают, что 14 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную и юго-западную части зоны ПВО острова. Военные Тайваня приняли ответные меры, уточнили в ведомстве.
15 PLA aircraft and 9 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 14 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan's northern and southwestern ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/TNzpLCXtxQ
— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. (@MoNDefense) July 9, 2024