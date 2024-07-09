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Тайвань обнаружил приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК

Тайвань обнаружил приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Другие страны
9 июля 2024 г. 07:50
Тайвань обнаружил приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК

Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов и 9 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как передает Report, об этом говорится в публикации военного ведомства острова в соцсети X.

"Сегодня по состоянию на 06:00 в районе Тайваня было обнаружено 15 летательных аппаратов и 9 кораблей НОАК", - говорится в заявлении.

В ведомстве утверждают, что 14 летательных аппаратов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в северную и юго-западную части зоны ПВО острова. Военные Тайваня приняли ответные меры, уточнили в ведомстве.

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