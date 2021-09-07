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Таджикистан повышает боеготовность на фоне нестабильности в регионе

Таджикистан повышает боеготовность на фоне нестабильности в регионе Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе
Другие страны
7 сентября 2021 г. 11:34
Таджикистан повышает боеготовность на фоне нестабильности в регионе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая cегодня на военном параде в честь 30-летия независимости республики, обратился к военнослужащим с призывом повысить боевую готовность в условиях нестабильной ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в последнее время ситуация в регионе и мире вызывает серьезную озабоченность из-за расширения деятельности террористических, экстремистских и радикальных организаций, межрелигиозных конфликтов, незаконного оборота наркотиков, оружия, киберпреступности и других транснациональных организованных преступлений. "В этих условиях руководству вооруженных сил, правоохранительных органов и особенно Пограничных войск необходимо осуществлять все необходимые меры для обеспечения охраны государственной границы, общественной и государственной безопасности, мирной жизни народа и поддержания на высоком уровне боеготовности воинских частей и подразделений", - подчеркнул Рахмон.

По его словам, согласно прогнозам, ситуация в регионе и некоторых странах, возможно, будет еще более острой и напряженной.

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Версия на английском языке Tajikistan raises combat readiness amid regional instability

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