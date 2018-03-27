Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Свыше 30 человек получили травмы при задержании сербского министра в Косове

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал Pink.

Травмы и повреждения различной степени тяжести получили в понедельник 32 человека при задержании в непризнанном Косове главы канцелярии по Косову и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича. Восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, всего пострадали 32 человека, у 13 из них зафиксированы травмы, нанесенные тупыми предметами, прикладами и стволами автоматов. 17 получили ожоги слизистой глаза из-за слезоточивого газа. У восьми человек тяжелые повреждения, в настоящий момент они находятся в больнице.

Среди людей с серьезными травмами оказался министр сельского хозяйства непризнанного Косова Ненад Рикало, серб по национальности. Он является одним из трех сербских министров в правительстве непризнанного образования.