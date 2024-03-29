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Свыше 30 человек погибли при атаке Израиля на Алеппо

Свыше 30 человек погибли при атаке Израиля на Алеппо Самолеты ВВС Израиля нанесли рано утром ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо.
Другие страны
29 марта 2024 г. 09:05
Свыше 30 человек погибли при атаке Израиля на Алеппо

Самолеты ВВС Израиля нанесли рано утром ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

Атаке подверглись склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской милиции "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

В результате нападения погибли 33 человека, в том числе мирные жители.

Очевидцы рассказали, что серия мощных взрывов раздалась после израильского налета в районе Джибрин поблизости от международного аэропорта Нейраб к юго-востоку от Алеппо. Сведений о повреждении взлетно-посадочной полосы не поступало.

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