Свыше 30 человек погибли при атаке Израиля на Алеппо

Самолеты ВВС Израиля нанесли рано утром ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо.

Самолеты ВВС Израиля нанесли рано утром ракетные удары по военным объектам в окрестностях Алеппо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

Атаке подверглись склады с оружием, принадлежащие отрядам шиитской милиции "Хезболлах", которые воюют на стороне сирийской армии.

В результате нападения погибли 33 человека, в том числе мирные жители.

Очевидцы рассказали, что серия мощных взрывов раздалась после израильского налета в районе Джибрин поблизости от международного аэропорта Нейраб к юго-востоку от Алеппо. Сведений о повреждении взлетно-посадочной полосы не поступало.