Суд в штате Гавайи приостановил действие нового миграционного указа Трампа

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Судья в американском штате Гавайи в среду приостановил действие нового миграционного указал президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, судья Деррик Уотсон выпустил свое предписание после изучения соответствующего запроса властей штата.

Как сообщила телекомпания CNN, это решение приостанавливает действие указа, который должен был вступить в полночь 15 марта (08.00 по Бакумск), по всей стране.

Президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.