Суд в Германии прекратил дело о депортации Пучдемона

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении дела по депортации экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"На основании запроса прокуратуры решением от сегодняшнего дня суд прекратил исполнение приказа о взятии Пучдемона под арест для дальнейшей депортации", - говорится в сообщении суда.

Накануне Верховный суд Испании решил отозвать европейский ордер на арест Пучдемона, поскольку был не согласен с доводами немецкой юстиции - его готовы были депортировать только по обвинению в растрате госсредств. Мадрид же с самого начала добивался экстрадиции политика по статье "Подстрекательство к бунту".

Министр образования и профессиональной подготовки, официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа заявила, что Мадрид не собирается давать оценку действиям судебных органов ФРГ.