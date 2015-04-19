​Суд в Египте приговорил к смертной казни по делу о трагедии в Порт-Саиде 11 человек

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Суд в Египте приговорил 11 человек к смертной казни по делу о беспорядках в городе Порт-Саид, в результате которых погибли 74 человека.

Как передает Report, об этом пишет Franc-Press в твиттере.

В результате беспорядков и давки на стадионе в городе Порт-Саид в феврале 2012 года погибли 74 человека, несколько сотен получили травмы. На скамье подсудимых оказались 73 человека — болельщики порт-саидской команды "Аль-Масри", участвовавшие в беспорядках, а также сотрудники полиции, допустившие побоище.