Суд Индонезии обязал выплатить деньги родителям, чьи дети скончались от некачественных лекарств

Индонезийский суд обязал две местные компании выплатить до 60 млн рупий (3850$) каждой семье, чьи дети умерли от нарушения работы почек, или получили серьезные травмы после употребления токсичного сиропа от кашля.

Индонезийский суд обязал две местные компании выплатить до 60 млн рупий (3850$) каждой семье, чьи дети умерли от нарушения работы почек, или получили серьезные травмы после употребления токсичного сиропа от кашля.

Как передает Report об этом сообщает Reuters.

В конце 2022 года более 20 семей подали гражданский иск против агентства, министерства здравоохранения и нескольких компаний.

Отмечается, что в 2023 году глава фирмы, производящей сироп от кашля, и трое других чиновников были приговорены к тюремному заключению в Индонезии за смерть более 200 детей,большинство из них в возрасте до пяти лет. Тогда компанию Afi Farma обвинили в производстве сиропов от кашля с чрезмерным содержанием токсичных веществ. По данным прокуратуры, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года компания получила две партии пропиленгликоля, используемого для изготовления сиропа от кашля. Компания не проверяла ингредиенты, используемые в сиропе от кашля, а вместо этого полагалась на сертификаты качества и безопасности поставщика.