Суд Индонезии обязал выплатить деньги родителям, чьи дети скончались от некачественных лекарств

Индонезийский суд обязал две местные компании выплатить до 60 млн рупий (3850$) каждой семье, чьи дети умерли от нарушения работы почек, или получили серьезные травмы после употребления токсичного сиропа от кашля.
Как передает Report об этом сообщает Reuters.
В конце 2022 года более 20 семей подали гражданский иск против агентства, министерства здравоохранения и нескольких компаний.
Отмечается, что в 2023 году глава фирмы, производящей сироп от кашля, и трое других чиновников были приговорены к тюремному заключению в Индонезии за смерть более 200 детей,большинство из них в возрасте до пяти лет. Тогда компанию Afi Farma обвинили в производстве сиропов от кашля с чрезмерным содержанием токсичных веществ. По данным прокуратуры, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года компания получила две партии пропиленгликоля, используемого для изготовления сиропа от кашля. Компания не проверяла ингредиенты, используемые в сиропе от кашля, а вместо этого полагалась на сертификаты качества и безопасности поставщика.