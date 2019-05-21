Стрелку из Крайстчерча предъявили обвинения в терроризме

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Полиция в Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме обвиняемому в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентону Тарранту, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Против предполагаемого боевика было выдвинуто 51 обвинение в убийстве, 40 в покушении на убийство и одно обвинение в соответствии с законом о пресечении терроризма", - заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Полиция отмечает, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, что 15 марта в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли более 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту.