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    Страны Персидского залива создают единые военно-морские силы

    Совет объединяет все шесть монархий Аравийского полуострова: Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "Новые серьезные морские угрозы вынуждают страны Персидского залива создать совместные военно-морские силы", - заявил генсекретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Зайяни на 13-й сессии оборонного совета этой организации в Кувейте.

    Совет объединяет все шесть монархий Аравийского полуострова: Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, передает со ссылкой на РИА "Новости".

    "Возросшие морские угрозы, которые стали более опасными и сильнее влияют на жизненные интересы региона и мира в целом побудили государства Совета действовать для принятия необходимых мер противодействия, в числе которых — создание общих военно-морских сил", — сказал аз-Зияни, которого цитируют в четверг бахрейнские СМИ.

    Инициативу создания единых военно-морских сил региона страны совета обсудили на заседании в Кувейте.

    По словам аз-Зияни, лидеры стран залива постоянно выражают заинтересованность противостоять угрозам совместно.

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