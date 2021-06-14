Страны НАТО договорились наращивать оборонные расходы

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе подтвердили намерение продолжать наращивать оборонные расходы, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Все государства-члены НАТО увеличили свои расходы на оборону в реальном выражении, и эта тенденция будет продолжаться", - указывается в документе.

В заявлении подчеркивается, что "ожидается, что уровень расходов на оборону в десяти странах НАТО в текущем году составит 2 % ВВП или выше. Около двух третей государств-членов НАТО планируют достичь или превысить рекомендуемый уровень в 2 % к 2024 году".