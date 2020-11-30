Стооднолетняя жительница Италии трижды перенесла заражение COVID-19

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа

Жительница городка Арденно в североитальянской области Ломбардия Мария Орсингер, которой в июле исполнился 101 год, уже три раза перенесла заражение коронавирусом, но, несмотря на это, чувствует себя хорошо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в первый раз заболевание выявили у старушки в феврале, когда эпидемия COVID-19 в Италии только начиналась и основные ее очаги находились как раз в Ломбардии.

В сентябре, когда на Апеннины пришла вторая волна коронавируса, Орсингер вновь оказалась на больничной койке. По свидетельствам родных, на сей раз у ее появилась небольшая температура, но в целом болезнь прошла в довольно легкой форме.

В больнице Орсингер прозвали "бабушка Мария". По словам медработников, эта маленькая и хрупкая женщина, обладающая поистине железным характером, никогда ни на что особо не жаловалась. После отрицательного теста старушку выписали из больницы и она вернулась в дом для престарелых, где живет уже шесть лет.

"На прошлой неделе нам позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус мамин тест опять дал положительный результат. На сей раз она оказалась единственной инфицированной. Но у нее вообще нет никаких симптомов, чувствует она себя хорошо, даже не потеряла аппетита. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи", - рассказала ее дочь Инес.

Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. Единственное, что доставляет ей неприятности в последние годы, это глухота.