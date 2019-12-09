​Столтенберг: В НАТО не считают Россию врагом или противником

Североатлантический альянс не считает, что Москва является его врагом или противником.

Как передает Report, с таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналистам телеканала CNN.

На вопрос о том, является ли РФ сейчас врагом НАТО, Столтенберг ответил: "Мы не составляем списки противников. Мы не считаем, что Россия является нашим врагом. Не делим мир на противников и друзей", - также заверил он.

"Мы всегда пытаемся улучшить отношения", - сказал Столтенберг. "Россия – это, не то же самое, чем был Советский Союз во время холодной войны", - констатировал он.

Вместе с тем генсек выступил со следующим утверждением: "Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства - Украины".