Столтенберг: Турция никогда не предпримет шаги против единства НАТО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Турция никогда не предпримет шаги, которые могут подорвать коллективную оборону и единство НАТО.

Как передает Report, со ссылкой на изданию Hurriyet об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция, начиная с холодной войны, стала неотъемлемой частью НАТО и продолжает оказывать политическую и военную поддержку деятельности альянса.

"Сила и успех НАТО основывается на том факте, что в случае нападения на одного члена НАТО будет вызвана реакция всех союзников. И я абсолютно уверен, что Турция никогда не сделает ничего, что подорвет эту коллективную оборону, статья 5 (договора НАТО) и единство в НАТО", — заявил Столтенберг в интервью изданию.