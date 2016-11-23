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    Столтенберг: Турция никогда не предпримет шаги против единства НАТО

    Я абсолютно уверен, что Турция никогда не сделает ничего, что подорвет эту коллективную оборону

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Турция никогда не предпримет шаги, которые могут подорвать коллективную оборону и единство НАТО.

    Как передает Report, со ссылкой на изданию Hurriyet об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция, начиная с холодной войны, стала неотъемлемой частью НАТО и продолжает оказывать политическую и военную поддержку деятельности альянса.

    "Сила и успех НАТО основывается на том факте, что в случае нападения на одного члена НАТО будет вызвана реакция всех союзников. И я абсолютно уверен, что Турция никогда не сделает ничего, что подорвет эту коллективную оборону, статья 5 (договора НАТО) и единство в НАТО", — заявил Столтенберг в интервью изданию.

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