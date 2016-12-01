Стало известно, кому принадлежал упавший в Колумбии самолет

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Самолет, потерпевший крушение около колумбийского города Медельин во вторник, принадлежал венесуэльскому бизнесмену и бывшему политику Рикардо Альбасете.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Шесть лет назад, в 2010 году, Альбасете создал в Венесуэле авиакомпанию Linea Aerea Meridena Internacional de Aviacion (LAMIA). По данным агентства, управление гражданской авиации Венесуэлы не предоставило перевозчику лицензию на полеты, причины не уточняются. Позже бизнесмен сдал в аренду три своих самолета независимой от него компании LAMIA Bolivia, один из которых и потерпел крушение в Колумбии.

Самолет, на борту которого были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение недалеко от колумбийского города Медельин. На борту самолета находились 77 человек, шесть из них выжили.