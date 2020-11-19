Стал известен результат второго теста Зеленского на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Зеленский поделился в своем видеоблоге в Telegram

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом.