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Стал известен результат второго теста Зеленского на коронавирус

Стал известен результат второго теста Зеленского на коронавирус Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.
Другие страны
19 ноября 2020 г. 00:37
Стал известен результат второго теста Зеленского на коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сдал второй тест на коронавирус и результат снова оказался положительным, несмотря на это, чувствует он себя хорошо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Зеленский поделился в своем видеоблоге в Telegram

"Мой повторный тест, к сожалению, пока что положительный, но я продолжаю ежедневно работать… Чувствую себя все лучше и лучше, запахи уже сегодня вернулись, силы возвращаются", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом.

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